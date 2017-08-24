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«Уральские авиалинии» задерживают три рейса в Екатеринбурге

"Уральские авиалинии" задерживают три рейса в Екатеринбурге
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Фото: архив НАШЕЙ
Задержки составляют несколько часов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

"Уральские авиалинии" задерживают два рейса из Екатеринбурга и один – в Екатеринбург.
 
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс Симферополь – Екатеринбург должен был вылететь в 14.35 25 августа, однако вылет перенесли на 17.25 из-за позднего прибытия лайнера.
 
Кроме этого, перенесены рейсы Екатеринбург – Анталья и Екатеринбург – Бургас (Болгария). Первый отложили с 16.30 на 18.00, второй – с 17.50 на 20.20. В обоих случаях указано, что рейсы перенесли по решению авиакомпании.

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Маша Шмурыгина, 25.08.2017, 13:42
Тэги: Самолет
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