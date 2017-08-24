«Уральские авиалинии» задерживают три рейса в Екатеринбурге

Задержки составляют несколько часов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017
"Уральские авиалинии" задерживают два рейса из Екатеринбурга и один – в Екатеринбург.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс Симферополь – Екатеринбург должен был вылететь в 14.35 25 августа, однако вылет перенесли на 17.25 из-за позднего прибытия лайнера.
Кроме этого, перенесены рейсы Екатеринбург – Анталья и Екатеринбург – Бургас (Болгария). Первый отложили с 16.30 на 18.00, второй – с 17.50 на 20.20. В обоих случаях указано, что рейсы перенесли по решению авиакомпании.
-
21 августа авиакомпания на четыре часа задержала рейсы Симферополь – Екатеринбург и Екатеринбург – Симферополь.
- 10 августа "Уральские авиалинии" на несколько часов задержали рейсы из Праги и Парижа в Екатеринбург. 30 июля авиакомпания задержала сразу несколько рейсов в Екатеринбурге: в Симферополь, Ош (Киргизия) и Душанбе (Таджикистан). За два дня до этого перевозчик задержал самолет Анталья – Екатеринбург.
- Ранее свердловское управление Роспотребнадзора разъяснило права пассажиров в случае задержки самолета. Подробнее здесь.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!