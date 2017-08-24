В аэропорту Екатеринбурга появится регулярный рейс в Верону

Самолеты будут летать в "маленький Рим" каждую субботу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

"Уральские авиалинии" запускают регулярный рейс из Екатеринбурга в Верону.

Регулярные полеты из уральской столицы в "маленький Рим" начнутся 30 декабря. Рейсы будут выполняться каждую субботу. Стоимость билета по тарифу "промо" начинается от 14,2 тысячи рублей в одну сторону, по тарифу "эконом" - от 15,9 тысячи рублей в одну сторону.

В Верону будут летать самолеты "Аэробус-320" с салонами класса "Бизнес" и "Эконом", сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Данное направление будет интересно также любителям зимнего активного отдыха, так как рядом с Вероной располагаются известные горнолыжные курорты.

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