В аэропорту Екатеринбурга установили системы для слабослышащих пассажиров

Индукционные петли появились на стойках информации и в зонах вылета.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017
В Кольцово установили индукционные петли для слабослышащих людей, которые благодаря такой системе смогут слышать объявления, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.
Специальное оборудование установили на стойках информации и в отдельных зонах вылета во внутреннем и международном терминалах.
– Петли упростят нахождение в аэропорту пассажирам, пользующимся слуховыми аппаратами, обеспечив комфортное прослушивание аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума, – рассказали в Кольцово.
Чтобы получить звуковое объявление, пассажир должен прийти в зону индукционной петли и перевести слуховой аппарат в специальный режим.
- В зонах вылета слабослышащие пассажиры смогут ориентироваться во времени начала посадки, а на стойках информации слышать ответы администраторов.
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