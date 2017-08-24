В аэропорту Екатеринбурга установили системы для слабослышащих пассажиров

Индукционные петли появились на стойках информации и в зонах вылета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

В Кольцово установили индукционные петли для слабослышащих людей, которые благодаря такой системе смогут слышать объявления, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

Специальное оборудование установили на стойках информации и в отдельных зонах вылета во внутреннем и международном терминалах.

– Петли упростят нахождение в аэропорту пассажирам, пользующимся слуховыми аппаратами, обеспечив комфортное прослушивание аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума, – рассказали в Кольцово.

Чтобы получить звуковое объявление, пассажир должен прийти в зону индукционной петли и перевести слуховой аппарат в специальный режим.

В зонах вылета слабослышащие пассажиры смогут ориентироваться во времени начала посадки, а на стойках информации слышать ответы администраторов.

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