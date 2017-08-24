В Екатеринбург привезли 80 тонн цветов к 1 сентября

Их доставили двумя самолетами из Голландии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

В Екатеринбург доставили более 80 тонн цветов. Именно они станут украшениями школьных линеек 1 сентября.

Почти миллион растений доставили на таможню аэропорта Кольцово двумя рейсами из Голландии.

Сами цветы были выращены в Израиле, Колумбии, Эквадоре, Словакии, Нидерландах и Эфиопии.

– В этом году всего к 1 сентября ожидается прибытие порядка 150 тонн цветов. Всего же в 2017 году в Екатеринбург уже ввезли 3123 тонны цветов, – рассказали «Нашей Газете» в пресс-службе Уральского таможенного управления.

При этом отмечается, что за аналогичный период прошлого года в Екатеринбург привезли 3300 тонн цветов.

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