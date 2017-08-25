Вода стремительно прибывала: в Екатеринбурге охранник вуза спас ребенка, тонувшего в городском пруду

Ребята оказались на середине водоема, младший из них не умел плавать.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

Охранник одного из свердловских вузов Сергей Кузнецов спас тонущего восьмилетнего мальчика – ребенок оказался в пруду в то время, когда начала прибывать вода, сообщает сегодня, 25 августа, официальный сайт Уральского государственного университета путей собщения.

Два школьника – восьмилетний Сергей Федосин и двенадцатилетний Даниил Мищенков – живущие недалеко от Городского пруда, решили пройтись по обмельчавшему водоему – вода в нем былы спущена этим летом для ремонта Макаровского моста. Ребята оставили вещи на берегу и отправились в путь. Когда они оказались на середине пруда, вода стала прибывать. Даниил, более высокий, оказался по макушку в воде и поплыл к противоположному берегу. А вот младший, Сергей, не умел плавать и начал тонуть.

К счастью, вблизи от этого места находился охранник УрГУПС Сергей Кузнецов, который проводил штатный осмотр территории парка. Получив сигнал по рации, он сбросил с себя одежду и и поплыл к середине пруда. Там, подхватив мальчика, он посадил его себе на шею и направился к берегу.

- Сначала я не поверил, что кто-то тонет, ведь пруд обмельчал. Подумал, что подростки дурачатся. Но увидев, что водоем прибывает, а там, где было мелко, стало глубоко, быстро осознал всю серьезность ситуации, - рассказал о происшествии Сергей Кузнецов.

В помещении охраны перепуганных и дрожащих ребят закутали и напоили сладким чаем с пряниками. Сейчас жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает.

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