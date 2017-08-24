В лесу под Екатеринбургом задержали двух «закладчиков» наркотиков

Белые свертки отправили на экспертизу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

В четверг, 24 августа, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали "закладчиков". В ходе патрулирования территории был замечен автомобиль, к которому из леса двигались двое мужчин.

При виде сотрудников Росгвардии они стали нервничать и попытались уйти.

– На вопрос росгвардейцев: "Почему нервничают и есть ли при себе запрещенные вещества?" один из них пояснил, что они приехали, чтобы сделать закладки с наркотическим веществом, – сообщает пресс-служба Росгвардии.

На место приехал наряд полиции. При осмотре двух мест закладок были обнаружены два полиэтиленовых пакета с белыми свертками. Вещество отправили на экспертизу.

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