В Нижнем Тагиле извращенец просит подростков за деньги снять штаны

В сети уже есть фото предполагаемого мужчины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

В Нижнем Тагиле появился извращенец, который подходит к подросткам и предлагает им деньги. За вознаграждение он требует снять при нем штаны.

Первым о таком случае рассказал местный школьник Савелий Киселев. Он наткался на извращенца по пути домой через набережную.

– Ко мне подошел мужчина, на вид лет 35-40, в синей футболке, в синей кепке, смуглый, лицо какое-то плоское, глаза посажены немного глубоко, представился Димой. Курил, пахло алкоголем. Подошел как обычный человек, спросил чего стою, занимаюсь ли спортом. Дальше предложил заработать 500 рублей: сказал просто постоять. После отказа начал уговаривать "заработать". В итоге сказал, что надо просто отойти в кусты, просто постоять и спустить штаны! Он немного подождал и ушел в сторону пруда, – написал школьник в группе "ВКонтакте" "Типичный Талил".

В комментариях к посту уже появились фотографии предполагаемого мужчины.