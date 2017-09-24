30 тысяч за неделю: количество заболевших ОРВИ в Екатеринбурге увеличивается с каждым днем

Однако эпидемию в области пока не объявляют.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017
За прошедшую неделю в Свердловской области выявлено почти 29 тысяч случаев заболевания ОРВИ, сообщает сайта Роспотребнадзора.
Уровень заболеваемости растет: на прошлой неделе официальная медицина зафиксировала 24 тысячи заболевших. Сообщается, что рост заболеваемости замечен у детей 3-14 лет, особенно у школьников.
- Из-за ОРЗ закрыто 52 группы в садиках, полностью закрыты 5 девять садов и девять классов в семи школах. В городе и области продолжается прививочная кампания.
- Ранее НАША писала о методах профилактики простуды: что сделать, чтобы не заболеть.
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