Администрацию Нижнего Тагила заставили прибраться в квартире, захламленной мусором

Владелец жилья вел асоциальный образ жизни и стаскивал домой выброшенные вещи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

Прокуратура заставила администрацию Нижнего Тагила провести уборку в захламленной квартире, в которую хозяин стаскивал различный мусор.

Муниципальную квартиру в доме на улице 9 Мая до сентября 2015 года снимал мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. Он приносил в квартиру различный мусор и хлам, в том числе крупный. После смерти мужчины из квартиры вывезли крупногабаритный мусор, но она по-прежнему была захламлена, сообщили в областной прокуратуре.

Жильцы дома страдали от неприятного запаха, который распространился по всему дому. Кроме этого, такая ситуация нарушала требования санитарно-эпидемиологического законодательства и создавала условия для размножения в доме насекомых и грызунов.

Жители не раз обращались к главе Нижнего Тагила, однако никаких мер предпринято не было. После заявления в прокуратуру ведомство направило иск в суд с требованием принудить администрацию города привести квартиру в нормальное состояние. Суд иск полностью удовлетворил.

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