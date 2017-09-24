Екатеринбуржец засудил автодилера за ошибку на сайте

Иномарка Renault Captur стоимостью более миллиона рублей продавалась всего за сто тысяч.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

Екатеринбуржец Тимофей З. отсудил 10 000 рублей у автодилера, за ошибку на сайте. В сентябре прошлого года мужчина увидел на сайте ООО "Автомир Премьер" объявление о продаже автомобиля Renault Captur по цене 111 097 рублей.

Он забронировал машину, однако в автосалоне ему отказались ее продавать по указанной цене, так как реальная стоимость иномарки составляет – 1 098 970 рублей. В результате недовольный клиент обратился в суд.

– Истец просил обязать ответчика исполнить договор публичной оферты по продаже автомобиля по цене 111 097 рублей или выплатить разницу в стоимости автомобиля. Кроме того, истец настаивал на взыскании упущенной выгоды в размере 190 000 рублей, равной стоимости аренды похожего автомобиля, а также компенсации морального вреда в размере 150 000 рублей и почтовых расходов – 463 рубля, – сообщает пресс-служба областного суда.

В ходе заседания представитель ответчика пояснил, что информация на сайте компании не являлась публичной офертой, а рекламой с очевидной ошибкой.

Суд удовлетворил требования истца частично. В пользу истца с ООО "Автомир Премьер" взыскано 10 763 рубля, в том числе 10 000 рублей – компенсация морального вреда, 463 рубля – почтовые расходы, 300 рублей – госпошлина.

Во взыскании упущенной выгоды было отказано, так как доказательств несения убытков истцом суду не представлено.

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