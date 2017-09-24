Женщина-убийца «Тропиканка» из Нейво-Шайтанского выйдет на свободу раньше

Ранее суд назначил ей наказание в 13,5 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

Свердловчанка Светлана Степенько, по прозвищу Тропиканка, выйдет из колонии раньше предполагаемого срока, сообщает пресс-служба Верховного суда РФ. Срок ей уменьшили на полгода. Ранее ее приговорили к 13,5 годам лишения свободы.

Напомним, история о серии убийств в поселке Нейво-Шайтанский в Алапаевском районе прогремела в феврале 2016 года после задержания предполагаемых участников банды. По версии следствия, Степенько уговаривала местных жителей взять кредит в микрозаймах. После чего она забирала деньги себе, а от должников избавлялась. Люди либо пропадали, либо погибали, например, при пожаре. Своих жертв Степенько искала преимущественно среди алкоголиков. О дурной славе предпринимательницы говорил тогда весь поселок. Предполагается, что от рук участников банды погибли три человека — двое мужчин и одна женщина.

Верховный суд РФ рассмотрел апелляцию на приговор Свердловского областного суда и сократил срок пребывания в колонии на шесть месяцев. После колонии женщину ждет ограничение свободы еще на два года.

Банду задержали в феврале 2016 года. Светлана Степенько и подельники были осуждены за три убийства.

В сумме банда получила 48 лет заключения.

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