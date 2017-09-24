Картины Маяковского и стихи Малевича: в Екатеринбурге откроется выставка русского авангарда

На выставке будут представлены 250 шедевров живописи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

В конце сентября в Екатеринбурге открывается выставка "Ясновидцы грядущего", на которой будет представлен русский авангард 1910-х−1920-х годов, сообщает пресс-служба екатеринбургского Музея изобразительных искусств.

Проект объединит в себе шедевры живописи и графики из музейных и частных коллекций Урала. Зрители увидят все направления русского авангарда: афиши выставок, декларации и манифесты, фотографии художников и поэтов.

Как рассказали эксперты, на выставке будут представлены работы в направлениях неопримитивизма, лучизма, кубофутуризма и футуризма, в том числе картины Владимира Маяковского.

Один из экспозиционных залов будет посвящен "футуристической книге", когда поэты рисовали а художники становились писателями.

Всего в экспозиции музея на Воеводина, 5, покажут более 250 экспонатов. Программа "Дней авангарда в Екатеринбурге" стартует 29 сентября.

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