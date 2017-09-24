«Когда падали, не кричали»: спасатели четыре часа несли израненного в горах екатеринбуржца
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Фото: Руфина Шагапова
До места трагедии пришлось пробираться 70 км по бездорожью.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017
В субботу, 23 сентября, на горном хребте Инзерские зубчатки в Башкирии произошла страшная трагедия. Двое альпинистов из Екатеринбурга упали со скалы. 25-летняя девушка погибла на месте, а молодой человек получил тяжелые травмы, но остался жив.
Сегодня, 25 сентября, стало известно, как проходила операция по спасению 31-летнего Кирилла К., а также подробности случившегося.
В тот день на Зубчатках проходили экскурсию члены экологической рабочей группы Госсобрания – Курултая республики. Именно они вызвали помощь и стали свидетелями трагедии.
"Обычно добираются за сутки, но нашим ребятам удалось невозможное"
Чтобы добраться до места происшествия, спасателям из Белорецка пришлось продираться до места 70 км по бездорожью.
– Сообщение о падении туристов поступило в 14:19. В 14:20 на место на двух машинах выехали шесть спасателей и фельдшер скорой помощи. Путь был сложный, так как дороги там нет – нужно продираться через лес. Обычно дорога до Зубчаток занимает сутки. Наши ребята сделали почти невозможное – добрались меньше чем за четыре часа, – цитирует слова Артема Акопяна – начальника зонального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы республики портал Ufa1.
Видео: Руфина Шагапова
Когда машины поискового отряда не смогли ехать дальше, двое спасателей пересели на квадроцикл.
На месте они оказались в семь вечера.
Пять километров шли четыре часа
В пяти километрах от места падения спасатели встретили рабочую группу Курултая – мужчины наспех соорудили носилки и уложили на них разбившегося молодого человека. За четыре часа им удалось пройти всего пять километров.
– Пострадавший был в сознании, но терпел, не кричал. Они и когда падали, не кричали, – рассказала депутат Госсобрания-Курултая РБ Руфина Шагапова, ставшая свидетелем трагедии.
Рассчитывали на вертолет, а приехали спасатели
– Мы рассчитывали на спасательный вертолет, а приехали спасатели – ни техники нет, ни оборудования, – сетует депутат Госсобрания.
По ее словам, это проблема не отдельных людей, а всей системы. При этом, на Зубчатках бывает очень много туристов.
Разбившегося екатеринбуржца донесли до машины и отправили с фельдшером в город. С переломом шейки бедра его доставили в Белорецкую центральную районную больницу.
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