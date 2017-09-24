«Когда падали, не кричали»: спасатели четыре часа несли израненного в горах екатеринбуржца

До места трагедии пришлось пробираться 70 км по бездорожью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

В субботу, 23 сентября, на горном хребте Инзерские зубчатки в Башкирии произошла страшная трагедия. Двое альпинистов из Екатеринбурга упали со скалы . 25-летняя девушка погибла на месте, а молодой человек получил тяжелые травмы, но остался жив.

Сегодня, 25 сентября, стало известно, как проходила операция по спасению 31-летнего Кирилла К., а также подробности случившегося.

В тот день на Зубчатках проходили экскурсию члены экологической рабочей группы Госсобрания – Курултая республики. Именно они вызвали помощь и стали свидетелями трагедии.

"Обычно добираются за сутки, но нашим ребятам удалось невозможное"

Чтобы добраться до места происшествия, спасателям из Белорецка пришлось продираться до места 70 км по бездорожью.

– Сообщение о падении туристов поступило в 14:19. В 14:20 на место на двух машинах выехали шесть спасателей и фельдшер скорой помощи. Путь был сложный, так как дороги там нет – нужно продираться через лес. Обычно дорога до Зубчаток занимает сутки. Наши ребята сделали почти невозможное – добрались меньше чем за четыре часа, – цитирует слова Артема Акопяна – начальника зонального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы республики портал Ufa1.