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«Когда падали, не кричали»: спасатели четыре часа несли израненного в горах екатеринбуржца

"Когда падали, не кричали": спасатели четыре часа несли израненного в горах екатеринбуржца
16+
Фото: Руфина Шагапова
До места трагедии пришлось пробираться 70 км по бездорожью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

В субботу, 23 сентября, на горном хребте Инзерские зубчатки в Башкирии произошла страшная трагедия. Двое альпинистов из Екатеринбурга упали со скалы. 25-летняя девушка погибла на месте, а молодой человек получил тяжелые травмы, но остался жив.
Сегодня, 25 сентября, стало известно, как проходила операция по спасению 31-летнего Кирилла К., а также подробности случившегося.
В тот день на Зубчатках проходили экскурсию члены экологической рабочей группы Госсобрания – Курултая республики. Именно они вызвали помощь и стали свидетелями трагедии.
 

"Обычно добираются за сутки, но нашим ребятам удалось невозможное"

Чтобы добраться до места происшествия, спасателям из Белорецка пришлось продираться до места 70 км по бездорожью.

– Сообщение о падении туристов поступило в 14:19. В 14:20 на место на двух машинах выехали шесть спасателей и фельдшер скорой помощи. Путь был сложный, так как дороги там нет – нужно продираться через лес. Обычно дорога до Зубчаток занимает сутки. Наши ребята сделали почти невозможное – добрались меньше чем за четыре часа, – цитирует слова Артема Акопяна – начальника зонального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы республики портал Ufa1.

Видео: Руфина Шагапова
 
Когда машины поискового отряда не смогли ехать дальше, двое спасателей пересели на квадроцикл.
На месте они оказались в семь вечера.

Пять километров шли четыре часа

В пяти километрах от места падения спасатели встретили рабочую группу Курултая – мужчины наспех соорудили носилки и уложили на них разбившегося молодого человека. За четыре часа им удалось пройти всего пять километров.

– Пострадавший был в сознании, но терпел, не кричал. Они и когда падали, не кричали, – рассказала депутат Госсобрания-Курултая РБ Руфина Шагапова, ставшая свидетелем трагедии.

 

Рассчитывали на вертолет, а приехали спасатели

– Мы рассчитывали на спасательный вертолет, а приехали спасатели – ни техники нет, ни оборудования, – сетует депутат Госсобрания.

По ее словам, это проблема не отдельных людей, а всей системы. При этом, на Зубчатках бывает очень много туристов.
Разбившегося екатеринбуржца донесли до машины и отправили с фельдшером в город. С переломом шейки бедра его доставили в Белорецкую центральную районную больницу.

Отгоняли медведя огнем и криком

Спасателям пришлось остаться на месте трагедии, чтобы дождаться следователей, которые проводили по факту случившегося проверку. Ждать пришлось долго, машина стражей порядка застряла на бездорожье.
Ночью на запах крови из леса вышел медведь. Чтобы отогнать животное, спасателям пришлось разжечь костер и отгонять дикого зверя шумом и криками. 
В понедельник, 25 сентября, тело погибшей Виктории С. передали ее отцу.

 

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Евгений Стоянов, 25.09.2017, 20:30
Тэги: Происшествия, Смерть, Фото
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Горожанин25 сентября 2017, 21:30
Глубокие соболезнования родным и близким . Нет ничего страшнее, как пережить своих детей.
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