Куйвашев узнал имена своих первых заместителей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил перед депутатами Заксобрания и дал согласие на назначение его первых заместителей.
Первым заместителем губернатора стал Алексей Орлов, заместителем губернатора – руководителем администрации губернатора Владимир Тунгусов, заместителем губернатора – министром финансов области Галина Кулаченко, министром социальной политики региона стал Андрей Злоказов.
– Такое быстрое рассмотрение кандидатур, практически без вопросов, говорит о том, что предыдущий период первые заместители губернатора, министр финансов и министр социальной политики конструктивно работали с Законодательным Собранием, решали все вопросы, слышали депутатов, – заявила председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
- Напомним, что на губернаторских выборах Евгений Куйвашев набрал более 60% голосов.
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