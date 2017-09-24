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Куйвашев узнал имена своих первых заместителей

Куйвашев узнал имена своих первых заместителей
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Фото: архив НАШЕЙ
Полный состав правительства сформируется до конца октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил перед депутатами Заксобрания и дал согласие на назначение его первых заместителей.

Первым заместителем губернатора стал Алексей Орлов, заместителем губернатора – руководителем администрации губернатора Владимир Тунгусов, заместителем губернатора – министром финансов области Галина Кулаченко, министром социальной политики региона стал Андрей Злоказов.

– Такое быстрое рассмотрение кандидатур, практически без вопросов, говорит о том, что предыдущий период первые заместители губернатора, министр финансов и министр социальной политики конструктивно работали с Законодательным Собранием, решали все вопросы, слышали депутатов, – заявила председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

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Олег Галимов, 25.09.2017, 13:19
Тэги: Политика, Новости
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