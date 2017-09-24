МЧС предупредило о гололеде на дорогах Урала

В ближайшую неделю синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом и заморозки по ночам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

Сибирский региональный центр МЧС России предупредил уральцев о гололеде на дорогах. Синоптики обещают осадки и заморозки по ночам, что может осложнить ситуацию на дорогах, сообщили в Сибирском региональном центре МЧС.

Из-за дождей со снегом и минусовых температур по ночам на дорогах могут образовываться гололед и снежные накаты. В МЧС отмечают, что обстановка на междугородных трассах может быть особенно сложной, что станет причиной нарушения в работе транспорта и роста количества ДТП.

– Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения (скоростной режим, дистанцию, сигналы светофора). Помните также, что ваша безопасность во многом зависит от технического состояния вашего автомобиля, – предупреждают в ведомстве.

Пешеходам следует выходить из дома заранее, чтобы не торопиться, пожилым людям необходимо пользоваться тростями и не носить в руках тяжелые сумки.

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