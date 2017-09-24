На Кубке Челябинской области по бодибилдингу уральская команда завоевала 9 медалей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017
Екатеринбуржцы завоевали 9 медалей на Кубке Челябинской области по бодибилдингу, сообщила Федерация бодибилдинга Свердловской области в воскресенье, 24 сентября.
В городе Миассе Челябинской области прошел открытый чемпионат по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу. Золотые медали выиграли Надежда Топоркова, Дарья Симигук, Надежда Верон и Константин Вотяков из Екатеринбурга. Кроме золотых, свердловчане завоевали еще 2 серебряных и три бронзовых медали.
– Результатами челябинского Чемпионата довольны! Но! Как оказалось, незаслуженно пропустили еще одну серебряную медаль! – делятся эмоциями участники на официальном сайте Федерации бодибилдинга Свердловской области.
- Напомним, что чемпионат Челябинской области – крупнейший в Уральском регионе. Здесь выступают спортсмены из Уфы, Магнитогорска и Екатеринбурга.
- В Барселоне сейчас проходит одно из крупнейших в мире соревнований по бодибилдингу, где также выступают уральские спортсмены, в том числе Екатерина Леонтьева. Фото: Федерация бодибилдинга Свердловской области.
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