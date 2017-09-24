На свалке под Екатеринбургом задержали нелегальных мигрантов

Они жили в условиях антисанитарии и работали с нарушением правил пребывания на территории РФ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

На полигоне твердых бытовых отходов в Верхнепышминском районе задержали нелегальных мигрантов, сообщили в областном управлении МЧС.

Во время рейда силовики проверили территорию полигона ТБО, на котором обнаружили 71 иностранца. У 19 человек выявили нарушения правил пребывания на территории РФ, 14 из них оштрафовали, еще пятерых в ближайшее время депортируют на родину.

На полигоне мигранты занимались сортировкой мусора. Они жили здесь же, в условиях антисанитарии. Во время рейда также выявили нарушения правил использования труда мигрантов. Сейчас правоохранительные органы устанавливают работодателя иностранцев.

Ранее полицейские задержали 176 мигрантов в Академическом. Все они трудились на одной из строек. Кроме этого, на овощебазе № 4 задержали 167 мигрантов.

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