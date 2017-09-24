«Не бросила тренировки, даже когда разбили лицо»: юная екатеринбурженка вышла в финал телешоу «Дети на льду. Звезды»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017
Переехали из-за мечты
– Диана выступала самая первая, несколько раз, пока настраивали свет, снимали номер, потом для жюри. Но, несмотря на волнение, моя девочка собралась и стала лучшей. Теперь готовимся к финалу в Москве, – рассказала мама Дианы Ольга Чиркова.
– Мы сюда приехали специально к Елене Левковец, бывшему тренеру Липницкой. Очень хотели к ней попасть, особенно после Новосибирска, где нам сказали, что у ребенка нет таланта, – призналась мама девочки. – Но здесь тренер нас посмотрела и приняла.
Девочку признали спортсменом года
– Дочь у меня очень целеустремленная. Если что не понимает – ищет сама в интернете. Тренируется обычно по 3 часа в день, но когда готовилась к конкурсу – по 5, – не без гордости за свою юную звездочку говорит Ольга Чиркова. – Упадет, потрет коленку, соберется, и дальше отрабатывать элемент. Как-то на тренировк разбили лицо коньком, но через три дня ребенок с заклеенной раной встал и пошел на лед, – рассказала Ольга Чиркова.
- Также кастинг детского телешоу "Дети на льду. Звезды" прошли екатеринбурженка Диана Адигезалова, а выступление Матвея Богданова из Первоуральска не очень высоко оценило жюри, но зато его поддержали зрители.
- Всего в шоу участвуют 21 девочка и 21 мальчик из 21 города страны. Финал проекта пройдет 28 октября. Выступления ребят будет оценивать профессиональное жюри: Татьяна Тарасова, Галина Голубкова и Илья Авербух. Идея проекта была предложена и реализована компанией "Ростелеком" — многолетним партнером Федерации фигурного катания на коньках России.