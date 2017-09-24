«Не бросила тренировки, даже когда разбили лицо»: юная екатеринбурженка вышла в финал телешоу «Дети на льду. Звезды»

НАША пообщалась с мамой девочки, которая встала на коньки в 2,5 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

Две девочки из Екатеринбурга и мальчик из Первоуральска вышли в финал шоу "Дети на льду. Звезды", которое проводится при поддержке "Ростелекома" на интерактивном канале "ВСЕ ТВ". НАША пообщалась с мамой девятилетней Дианы Чирковой, которая была первой екатеринбурженкой, попавшей на проект в этом году.

Переехали из-за мечты

Девятилетняя Диана Чиркова занимается фигурным катанием с самого детства: первые коньки малышке купили, когда ей было всего 2,5 года. В начале сентября девочка заработала больше всех баллов в своей группе, и теперь ей предстоит борьба за главный приз проекта – миллион рублей – с 12 победителями других этапов.

– Диана выступала самая первая, несколько раз, пока настраивали свет, снимали номер, потом для жюри. Но, несмотря на волнение, моя девочка собралась и стала лучшей. Теперь готовимся к финалу в Москве, – рассказала мама Дианы Ольга Чиркова.

Она отметила, что профессионально фигурным катанием дочь занимается с 5 лет. Причем по собственному желанию, ее никто не подталкивает к этому. Ольга рассказала, что с детства Диана мечтает стать олимпийской чемпионкой, а среди ее кумиров Юлия Липницкая и Евгений Плющенко. И ради этой мечты семья Дианы переезжала уже несколько раз: из Кемерово в Новосибирск, затем в Челябинск и, наконец, полтора года назад – в Екатеринбург.

– Мы сюда приехали специально к Елене Левковец, бывшему тренеру Липницкой. Очень хотели к ней попасть, особенно после Новосибирска, где нам сказали, что у ребенка нет таланта, – призналась мама девочки. – Но здесь тренер нас посмотрела и приняла.

Девочку признали спортсменом года

Сейчас Диана Чиркова тренируется в ДЮСШ "Локомотив". У нее уже второй юношеский разряд. Она регулярно участвует в соревнованиях, и по итогам прошлого сезона ее даже признали спортсменом года по Екатеринбургу. Кстати, в шоу "Дети на льду" она участвует не впервые. Но в прошлый раз, когда семья Чирковых жила еще в Челябинске, Диана дошла лишь до полуфинала. В этом году мама Дианы оценивает шансы дочери на победу гораздо выше: уровень подготовки ощутимо вырос.

– Дочь у меня очень целеустремленная. Если что не понимает – ищет сама в интернете. Тренируется обычно по 3 часа в день, но когда готовилась к конкурсу – по 5, – не без гордости за свою юную звездочку говорит Ольга Чиркова. – Упадет, потрет коленку, соберется, и дальше отрабатывать элемент. Как-то на тренировк разбили лицо коньком, но через три дня ребенок с заклеенной раной встал и пошел на лед, – рассказала Ольга Чиркова.