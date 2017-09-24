«По телефону – 2 тысячи, вживую – 5»: воспитательница, уволенная из-за фото в Instagram, требует гонорары за интервью

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017
Экс-воспитательница детского сада №260 в Екатеринбурге Виктория Демешкина, которую уволили из-за откровенных фотографий в Instagram, решила заработать денег на своей временной славе. Девушка перестала отвечать в социальных сетях и завела себе персонального представителя Алексея, который теперь "фильтрует" журналистов перед общением с Викторией.
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Как быстро выяснилось, единственный критерий, который интересует Алексея – заплатит ли СМИ за интервью.
– На данный момент она еще привыкает к такой роли, что ее обсуждают во всем мире – заявил корреспонденту НАШЕЙ представитель Виктории Демешкиной. – Из-за нападок СМИ она отключила телефон, и даже я теперь не могу до нее дозвониться. Это интервью вы хотите взять бесплатно? На данный момент Виктории поступают более 10 предложений о съемках, программах и прочее.
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Мы уточнили расценки за общение с экс-воспитательницей – за ответы по телефону девушка хочет получить 2 тысячи рублей, на интервью "вживую" она согласна за 5 тысяч. По крайней мере, такие цифры назвал Алексей. Услышав отказ заплатить за общение с Викторией, он явно расстроился и начал грубить.
– Понятно, все пытаются поднять рейтинги своих газетенок путем такой новости. Все нормальные издательства хоть небольшой гонорар за использование материалов, но предлагают. У Виктории сейчас из-за увольнения проблемы с деньгами, а вы хотите, чтоб она свои нервы трепала, каждому распинаясь, что да как было, – возмутился Алексей.
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- Девушка уволилась из детского сада из-за жалоб родителей – они обнаружили в Instagram Виктории откровенные фотографии.
- История екатеринбурженки прогремела на весь мир – о ней уже написали британские, испанские, турецкие, голландские, португальские, болгарские и китайские СМИ.
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