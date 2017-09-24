Проблемы с наличием загранпаспортов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле уже решены

Трудности с бланками были в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

Проблема с загранпаспортами в Свердловской области решена, сообщили в УФМС по Свердловской области. Ранее говорилось о дефиците бланков загранпаспортов в уральском регионе.

– Бланки поступили и работа с населением проводится в обычном режиме, – сообщили НАШЕЙ в УФМС по Свердловской области.

О техническом сбое, который уже устранен, также говорил в своем комментарии и представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых:

– Произошел технический сбой с поставкой бланков паспортов. В настоящее время бланки поступили, и в самое ближайшее время граждане получат свои документы. Руководство УВМ Главка приносит извинения перед людьми за вынужденную задержку в выдаче паспортов.

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