Прогноз погоды в Екатеринбурге с 25 по 29 сентября

Столбик термометра не поднимется выше +8.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

Предстоящая рабочая неделя не порадует жителей Екатеринбурга теплой погодой. По данным Гидрометцентра, ближайшие пять дней в столице Урала температура воздуха будет на уровне +5..+7 градусов.

В понедельник, 25 сентября, днем до +8, переменная облачность с небольшим дождем.

Во вторник, 26 сентября, ночью +3, днем до +7. Облачно, ожидается дождь.

В среду, 27 сентября, ночью +2, днем +6, переменная облачность с небольшим дождем.

В четверг, 28 сентября, ночью похолодает до 0 градусов, днем до +6. Переменная облачность без осадков.

В пятницу, 29 сентября, ночью +2, днем +7 с дождем.

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