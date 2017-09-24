С октября в трех районах Екатеринбурга станет меньше парковочных мест

В зоне действия знака машины будет увозить эвакуатор.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

С четвертого квартала текущего года автомобилистам запретят парковку на трех участках дорог в разных частях города. Об этом в администрации Екатеринбурга сообщили сегодня, 25 сентября.

– улице Стачек (от Корепина до Фронтовых Бригад); – Объездной дороге (от Вильгельма де Геннина до съезда в сторону Амундсена (участок кольцевого движения вдоль пруда); – улице Софьи Перовской (от Готвальда до Единого Фронта), – сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

На этих участках дорог появятся знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор".

Как отметили в ведомстве, инициаторами запрета стали сами горожане.

– Органы местного самоуправления получили многочисленные обращения от жителей.

В Комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга считают, что эта мера позволит улучшить пропускную способность этих участков и уменьшит число пробок.

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