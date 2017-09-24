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Скончался один из авторов генплана Екатеринбурга Владимир Букин

Скончался один из авторов генплана Екатеринбурга Владимир Букин
16+
Фото: pixabay.com
Сегодня ему должны были присвоить звание почетного жителя Свердловской области.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

В Екатеринбурге в возрасте 94 лет скончался бывший первый заместитель председателя Свердловского горисполкома по вопросам капитального строительства Владимир Букин, пишет "Ura.ru".

С 1958 по 1987 Букин курировал все строительство в городе, при нем появились такие знаковые объекты как цирк и телебашня. Владимир Букин разрабатывал генеральный план развития Екатеринбурга от 1972 года и принимал участие в экспертизе генплана 2004 года.

  • Владимир Букин был награжден премией Совета Министров СССР за разработку Генерального плана Свердловска 1972 года.
  • 25 сентября Заксобрание Свердловской области должно было присвоить Букину звание почетного жителя Свердловской области.

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Олег Галимов, 25.09.2017, 11:46
Тэги: Новости дня, Новости
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