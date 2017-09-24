Скончался один из авторов генплана Екатеринбурга Владимир Букин

Сегодня ему должны были присвоить звание почетного жителя Свердловской области.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

В Екатеринбурге в возрасте 94 лет скончался бывший первый заместитель председателя Свердловского горисполкома по вопросам капитального строительства Владимир Букин, пишет "Ura.ru".

С 1958 по 1987 Букин курировал все строительство в городе, при нем появились такие знаковые объекты как цирк и телебашня. Владимир Букин разрабатывал генеральный план развития Екатеринбурга от 1972 года и принимал участие в экспертизе генплана 2004 года.

Владимир Букин был награжден премией Совета Министров СССР за разработку Генерального плана Свердловска 1972 года.

25 сентября Заксобрание Свердловской области должно было присвоить Букину звание почетного жителя Свердловской области.

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