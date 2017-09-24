«Спасибо, милые друзья»: накануне гибели в Башкирии альпинистка из Екатеринбурга отметила день рождения

Погибшая не была новичком в скалолазании.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

В субботу, 23 сентября, на горном хребте Инзерские зубчатки в Башкирии произошла страшная трагедия. Двое екатеринбуржцев упали со скалы, 25-летняя девушка погибла на месте, а молодой человек получил тяжелые травмы, но остался жив. НАШЕЙ удалось узнать подробности подробности.

Виктория С. училась в УрФУ. Девушка увлекалась скалолазанием и фотографией. Множество постов девушки в социальной сети посвящено восхождению на горные вершины.

Также девушка вела свой блог, посвященный фотографии.

Девушка фотографировалась сама и любила снимать природу.

– Мой первый категорийный горный поход) Теперь планов стало горааааздо больше... где бы найти завалявшееся время..)), – поделилась девушка своими впечатлениями от путешествия по Алтаю.

Последний пост был размещен на странице девушки 19 сентября, в этот день Виктория отмечала свой день рождения. "Спасибо, милые друзья", – написала она в конце своего последнего в жизни поста.

Как нам удалось выяснить, новичком в альпинизме девушка не была. Вместе с Кириллом К., также оказавшимся в тот злополучный день на хребте Инзерские зубчатки, погибшая несколько лет занималась на скалодроме, однако тренер оценивает ее уровень как любительский. По его словам, покорять столь сложную вершину им было рано.

– Про зубчатки слышал. Там сложные маршруты, – прокомментировал наш собеседник.

По нашим данным Кирилл К. после падения получил тяжелые травмы, в частности переломы ног и ушибы внутренних органов.

– Состояние стабильно тяжелое. Собираемся перевозить его в Екатеринбург, – рассказал друг семьи пострадавшего, хорошо знакомый с ситуацией.

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