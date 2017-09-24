Оставили тело и ушли: стали известны подробности трагедии на перевале Дятлова

Спасатели четыре дня добирались до тела туриста из Кемерово.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

Следственный комитет Свердловской области продолжает проверку по факту гибели туриста в районе перевала Дятлова. Трагедия произошла 18 сентября, но спасатели смогли добраться до туриста лишь 22-го числа. Сотрудники МЧС организовали доставку тела в Ивдель.

– Следователем произведен осмотр тела умершего, а также вещей, находившихся при нем. В ходе осмотра признаков насильственной смерти на теле мужчины не найдено, обстоятельств, указывающих на криминальный характер смерти, также не выявлено. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что погибшим оказался 58-летний мужчина из Кемерово. Он входил в состав туристической группы из 7 человек, прибывшей к месту туристического похода из разных регионов России.

Группа направилась в поход из Ивделя, не уведомив об этом спасательные службы.

В ходе похода туристу из Кемерово внезапно стало плохо и через некоторое время он скончался.

Сообщив о смерти участника, остальные туристы вернулись в Ивдель, откуда разъехались по местам своего жительства.

Следствие продолжается.

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