Свердловская область попала в десятку самых криминальных регионов РФ

За полгода здесь зафиксировано более 28 тысяч преступлений.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

Гепрокуратура РФ опубликовала рейтинг регионов страны по количеству совершенных преступлений. В десятку лидеров вошла Свердловская область.

Первое место в рейтинге заняла Москва, за ней идет Московская область (71 961 и 43 668 преступлений за первое полугодие соответственно). Третью строчку занял Краснодарский край, затем Челябинская область и Башкортостан. В десятку также вошли Ростовская, Тюменская, Свердловская (28,5 тысячи преступлений), Кемеровская области и Республика Татарстан.

Всего в России за полгода зарегистрировано более миллиона преступлений, что почти на 13 процентов меньше, чем за тот же период 2016 года. Снижение количества преступлений фиксируется во всех федеральных округах РФ и в 76 регионах. Рост преступности силовики фиксируют в восьми субъектах страны. Наибольшее снижение отмечается в том числе в Уральском федеральном округе (на 8,7 процента).