Только двести человек подписались против строительства храма-на-воде

Этого недостаточно для обращения к городским депутатам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

В минувшие выходные активисты комитета Городского труда Екатеринбурга провели сбор подписей против строительства храма-на-воде.

Несмотря на то, что поставить подпись можно было в центре города, это сделали только двести человек.

– В минувшую субботу мы начали сбор подписей в защиту Городского пруда и в первый же день собрали больше двухсот! Отдельное спасибо за это людям старшего поколения, которых было большинство – молодцы, что не поленились до нас дойти, услышав призыв по радио, – написали активисты в своей группе "ВКонтакте".

Однако такого количества подписей недостаточно для обращения к депутатам гордумы. В скором времени активисты проведут еще один подписной день.

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