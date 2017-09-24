Кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге почти закончили восстанавливать после пожара

Вечером там пройдет концерт Лепса.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017
В Екатеринбурге сегодня, 25 сентября, практически завершили работы по восстановлению кинотеатра "Космос", пострадавшего от пожара после того, как на крыльцо въехал 39-летний Денис Мурашов на УАЗике.
Как сообщили "Нашей Газете" в пресс-службе администрации Екатеринбурга, уже полностью восстановили стены и окна в здании и входную группу.
– Специалисты практически завершили аварийные работы по восстановлению ККТ "Космос", пострадавшего в результате поджога. Сейчас службы полностью закрыли тепловой контур здания, завершают монтаж навесных панелей входной группы, а все пострадавшие декоративные элементы уже убраны. Глава администрации Александр Якоб поручил закончить благоустройство прилегающей территории. Работники должны восстановить ограждения тротуара, часть из которых была демонтирована для проезда к зданию кинотеатра специальной и уборочной техники, оформить газоны, – уточнили в мэрии Екатеринбурга.
- Киноконцертный театр уже работает в штатном режиме. Сегодня, 25 сентября, в 19 часов в нем пройдет юбилейный концерт Григория Лепса с новой программой "Ты чего такой серьезный?".
- ЧП произошло утром 4 сентября. Житель Ирбита Денис Мурашов протаранил входную группу ККТ "Космос" на автомобиле УАЗ, в котором были три газовых баллона, две бочки с бензином и дрова. Выйдя из автомобиля, он бросил в здание бутылку с "коктейлем Молотова" и скрылся. Вход в здание сильно выгорел, были повреждены стены, окна, двери.
- Ремонтные работы должен оплатить сам Мурашов. Одной из версий причин его поступка стали высказывания Мурашова по поводу фильма "Матильда".