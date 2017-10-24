Активистов «Русского марша» в Екатеринбурге выгоняют с Уралмаша

Им предложили перенести акцию на 11 ноября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Екатеринбургским националистам не разрешили проводить традиционый "Русский марш" в День народного единства, 4 ноября, на улицах Уралмаше. В администрации города им предложили перенести мероприятие в промзону, в лесопарки на Елизавете или Химмаше.

Как сообщили организаторы "Русского марша" в соцсетях, в пятницу они подали в министерство три уведомления на проведение акции. На согласование предлагались маршруты в центре города, Юго-Западном районе и на Уралмаше.

– Мы получили ответы, написанные по шаблону, с отказом на проведение по заявленным маршрутам и предложениями перенести мероприятие в глухомань, в промзоны, в парки и тому подобное. Власти предложили нам следующие маршруты: 1) Елизавет, от перекрестка улиц Бисерсткой/Колхозной, по Бисертской до Бисертской 1с/1 и провести митинг в парке у этого дома; 2) Уралмаш, от перекрестка Молодежи/Коммунистической, по Коммунистической до Коммунистической, 52, митинг возле указанного дома; 3) Химмаш, по Инженерной, от памятника ВОВ, до стадиона на Дагестанской, 1/1, митинг в парке у стадиона, – уточнили организаторы.

Эта идея националистам не понравилась. В группе началось голосование с предложением дальнейших действий: согласиться с администрацией и пойти в "глухомань", собраться 4 ноября около Черного тюльпана, провести марш 4 ноября по центру, пройти по традиционному маршруту, пойти на Москву или не проводить ничего. Пока большинство голосов за сход у Черного тюльпана.

– Мы обязательно будем добиваться согласования традиционного маршрута. Но опыт подсказывает, что, скорее всего, добиться согласования нам не удастся, закон на стороне властей. Если так произойдет, нам придется вновь выбирать, между тремя маршрутами по глухим промзонам и паркам, отказом от проведения РМ, и проведением РМ в Центре, без получения согласования властей, – ответил на предложения один из активистов "Русского марша" Максим Вахромов.

По последним данным, как пишет "Новый день", в Министерстве общественной безопасности Свердловской области националистам предложили провести мероприятие в центре города, но не в День народного единства, а неделей позже, 11 ноября.

Отказ активисты связывают с опасениями возникновения массовых беспорядков в преддверии 5 ноября 2017 года, когда, по слухам, может пройти акция оппозиционера Вячеслава Мальцева и активистов движения "ArtПодготовка". Они призывают к так называемой мирной революции, а саму дату, 5.11.2017 года называют началом "новой исторической эпохи".

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