Активистов «Русского марша» в Екатеринбурге выгоняют с Уралмаша

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017
– Мы получили ответы, написанные по шаблону, с отказом на проведение по заявленным маршрутам и предложениями перенести мероприятие в глухомань, в промзоны, в парки и тому подобное. Власти предложили нам следующие маршруты: 1) Елизавет, от перекрестка улиц Бисерсткой/Колхозной, по Бисертской до Бисертской 1с/1 и провести митинг в парке у этого дома; 2) Уралмаш, от перекрестка Молодежи/Коммунистической, по Коммунистической до Коммунистической, 52, митинг возле указанного дома; 3) Химмаш, по Инженерной, от памятника ВОВ, до стадиона на Дагестанской, 1/1, митинг в парке у стадиона, – уточнили организаторы.
– Мы обязательно будем добиваться согласования традиционного маршрута. Но опыт подсказывает, что, скорее всего, добиться согласования нам не удастся, закон на стороне властей. Если так произойдет, нам придется вновь выбирать, между тремя маршрутами по глухим промзонам и паркам, отказом от проведения РМ, и проведением РМ в Центре, без получения согласования властей, – ответил на предложения один из активистов "Русского марша" Максим Вахромов.
- По последним данным, как пишет "Новый день", в Министерстве общественной безопасности Свердловской области националистам предложили провести мероприятие в центре города, но не в День народного единства, а неделей позже, 11 ноября.
- Отказ активисты связывают с опасениями возникновения массовых беспорядков в преддверии 5 ноября 2017 года, когда, по слухам, может пройти акция оппозиционера Вячеслава Мальцева и активистов движения "ArtПодготовка". Они призывают к так называемой мирной революции, а саму дату, 5.11.2017 года называют началом "новой исторической эпохи".
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