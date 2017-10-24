Депутаты не договорились с чиновниками: в Екатеринбурге мэрия больше не будет оплачивать освещение во дворах

Областная прокуратура считает действия администрации незаконными и собирается обращаться в суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

В среду, 25 октября, в Екатеринбургской гордуме состоялось первое заседание депутатской рабочей группы по вопросу освещения дворов.

Напомним: недавно мэрия приняла решение переложить обязанности по оплате и организации освещения дворов многоэтажек на собственников (хотя до недавнего времени за это отвечал Горсвет). Депутаты посчитали такую инициативу незаконной, потому и вынесли этот вопрос на рассмотрение рабочей группы.

Замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко назвал шумиху, поднятую вокруг обсуждения этого вопроса "надуманной" и "распиаренной". Но затем замглавы мэрии по вопросам благоустройства Евгений Архипов озвучил количество домов, которые сняли с баланса города. На сегодняшний день их 234, что составляет 3% от общего количества многоэтажек в городе.

Чиновники отметили, что местные власти не будут снимать с баланса дворы домов, которые освещают социально значимые объекты (школы, детские сады и т. д). При этом представители администрации заверили, что для жильцов многоэтажек это нововведение подорожанием не обернется. Оказывается, расходы за потребление электроэнергии заложены в норматив и собственники квартир в многоэтажках уже его оплачивают.

Однако у депутатов на этот счет возникли сомнения. В частности Григорий Вихарев задал вопрос о столбах освещения, которые находятся в аварийном состоянии, и им необходим ремонт. За чей счет он должен быть выполнен, пока не ясно.

На следующем заседании депутаты планируют изложить чиновникам основные вопросы, а также выдвинуть свои требования к мэрии.

Тем временем, прокуратура Свердловской области посчитала действия администрации города незаконными. По мнению надзорного ведомства, нагрузка по освещению придомовой территории должна лежать на органах местного самоуправления.

– Когда у нас будет полная картина по городу, мы будем обращаться в суд, от лица жителей Екатеринбурга. Остались чисто процедурные моменты, – рассказала НАШЕЙ пресс-секретарь Свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Теперь сотрудникам прокуратуры необходимо доказать, что она отстаивает интересы жителей всего города в целом, а не отдельных домов, иначе велика вероятность, что суд просто отклонит иск от ведомства.

Как уточнила Марина Канатова, в других субъектах РФ уже были подобные иски, и прокуратуре удалось доказать, что действия администрации неправомерны, и платить за свет во дворах должны органы местного самоуправления.

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