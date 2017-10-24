Наверх
В Свердловской области фура съехала с заснеженной трассы и врезалась в дом
17:06, сегодня
На стройке в Екатеринбурге погиб рабочий
16:58, сегодня
Электрички в Свердловской области будут ездить с опозданиями
16:53, сегодня
В Серове три человека погибли от отравления жидкостью для стекол
16:40, сегодня
ВТБ поддержал развитие южных центров группы "Тюменьагромаш"
За отделениями "Почты России" в Свердловской области будут следить: там появится видеонаблюдение
16:06, сегодня
В реке, питающей свердловский город, исчезла рыба и позеленела вода
15:53, сегодня1
В Екатеринбурге отложили запуск трамваев по Макаровскому мосту
15:43, сегодня
3 ситуации, когда брать ипотеку нужно не в банке
В Городском пруду Екатеринбурга начали поднимать уровень воды
15:15, сегодня1
Санврачи нашли два десятка нарушений в екатеринбургском парке Маяковского
15:06, сегодня1
Коммунальщики Екатеринбурга всю ночь вывозили снег
13:59, сегодня1
ВТБ профинансировал ООО "АрктикЭнергоСтрой" на 220 млн рублей
Историк: от останков семьи Николая II сохранилось лишь 70 граммов костей
13:56, сегодня
Официальный мяч ЧМ-2018 представят в ноябре
13:40, сегодня
В Екатеринбурге отложили открытие улицы Колмогорова
13:23, сегодня
Портфель привлеченных средств населения Группы ВТБ превысил 3 трлн рублей
"Зачем морозить людей?": вместо пикетов противники "Матильды" будут обзванивать кинотеатры Екатеринбурга перед премьерой
13:21, сегодня
Активистов "Русского марша" в Екатеринбурге выгоняют с Уралмаша
13:17, сегодня
Хватит лихачить: областная ГИБДД просит водителей быть аккуратнее
13:04, сегодня
Смена реквизитов котловых счетов
В Екатеринбурге увеличат количество видеокамер на улицах города
12:32, сегодня1
Куйвашев предложил Парагваю дешевое жилье, лифты и асбест
12:29, сегодня1
В Екатеринбурге нашли мертвым 18-летнего парня, пропавшего по дороге в психбольницу
12:14, сегодня1
Бесплатное открытие расчетного счета и оформление документов
Скончался бывший солист екатеринбургской оперы Артур Жилкин
12:07, сегодня1
Православные активисты выйдут к кинотеатрам Екатеринбурга накануне премьеры "Матильды"
12:05, сегодня
Прокуратура проверит эффективность работы полиции Екатеринбурга
11:25, сегодня
ВТБ Форекс удвоил среднемесячный объем сделок по итогам третьего квартала
Синоптики рассказали, завалит ли Екатеринбург снегом в ближайшие дни
11:12, сегодня
В Екатеринбурге состоится IV Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech
11:02, сегодня1
В Екатеринбурге горожане смогут бесплатно провериться на рак: список больниц
10:50, сегодня
Актуальные вопросы капитального ремонта рассмотрели в Западном управленческом округе
"Автомобилист" по буллитам переиграл казанский "Ак Барс"
10:37, сегодня
Появились фото и видео пожара в Серове, в котором погибли пять человек
10:27, сегодня
В Екатеринбурге вынесли приговор "задушенному" участнику митинга в поддержку Навального
09:57, сегодня1
Группа ВТБ выдала полмиллиарда рублей по программе кредитования подержанных автомобилей
В Свердловской области уничтожили более 60 тонн продуктов
09:28, сегодня2
В Свердловской области рабочие укладывают асфальт, несмотря на выпавший снег
08:52, сегодня
Свердловский депутат заявил, что мужчина с зарплатой меньше 30 тысяч – не мужчина
08:34, сегодня3
ВТБ поддерживает инвестиционный проект "Сила картона" в Перми
Два ребенка и трое взрослых погибли во время пожара в Свердловской области
08:17, сегодня1
Синоптики: в конце октября в Екатеринбурге заметно потеплеет
20:02, 24.10.2017
На Свердловской железной дороге закончились масштабные ремонты платформ и вокзалов
19:37, 24.10.2017
ВТБ снизил минимальную ставку по кредиту наличными на 2 п.п.
В Нижнем Тагиле суд вынес приговор капитану противопожарного судна, за деньги катавшему пассажиров
19:06, 24.10.2017
В Екатеринбурге открыли Макаровский мост
19:01, 24.10.2017
В мэрии Екатеринбурга рассказали о планах продлить улицу Татищева
18:59, 24.10.20171
Сергей Кульпин, ВТБ: 2017 год станет рекордным по спросу на ипотеку
В Каменске-Уральском мальчик сломал руку, катаясь с горки
18:47, 24.10.20173
В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, в котором погиб молодой мужчина
17:32, 24.10.2017
"Телефонные ребята" Лексус и Вован привезли в Екатеринбург свою книгу
17:10, 24.10.2017
Аналитик ВТБ24 Олег Душин: Вера в глобальный рост стимулирует вложения в акции
В Екатеринбурге студентов выселят из общежитий из-за ЧМ-2018
16:45, 24.10.2017
Мисс Екатеринбург – 2009 сыграет главную роль в новом триллере про альпинистов
16:10, 24.10.2017
На трассе Пермь – Екатеринбург ограничат движение на весь ноябрь
15:24, 24.10.2017
В школах Екатеринбурга проведут 2025 уроков, посвященных ЭКСПО
15:17, 24.10.2017
"В Екатеринбурге можно все!" Сергей Шнуров ответил на вопросы о политике, деньгах и мате в русском языке
15:10, 24.10.2017
В Екатеринбурге оштрафовали предпринимательницу за "самый дешевый табак"
14:56, 24.10.2017
В Свердловской области похолодает до -13
14:48, 24.10.2017
В Свердловской области вновь включат сирены
14:31, 24.10.2017
Мэрия Екатеринбурга подала иск о банкротстве УК "Чкаловская"
14:31, 24.10.2017
В Екатеринбурге компания задолжала сотне сотрудников более миллиона рублей
14:18, 24.10.2017
В Нижнем Тагиле задержали полицейских, обвиняемых в смерти мужчины после допроса
13:35, 24.10.2017

Электрички в Свердловской области будут ездить с опозданиями

Электрички в Свердловской области будут ездить с опозданиями
16+
Фото: Архив "НАШЕЙ"
Публикуем расписание поездов на 30 октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

В ближайший понедельник, 30 октября, пригородные поезда на Среднем Урале будут ездить с опозданиями. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Связано это с ремонтными работами на путях. Опоздание составит от 11 минут до получаса. Чтобы читатели НАШЕЙ не запутались, публикуем все маршруты, у которых изменится расписание на один день*:

  • № 6714 Екатеринбург – Богданович. Из Екатеринбурга поезд уедет в 12.58, на станцию Богданович прибудет в 15.09 (позднее на 14 минут);
  • Обратный маршрут № 6715 из Богдановича отправится в 15.21 (позднее на 11 минут), в Екатеринбург вернется в 17.51 (позднее на 32 минуты);
  • № 6703 Ощепково – Богданович – Екатеринбург. Из начальной точки отправится по расписанию в 14.47, а вот в столицу Урала опоздает на 17 минут (18.54).
  • № 6763 Баженово – Екатеринбург также опоздает в конечный пункт. Отбытие из Баженово в 14.25, прибытие в Екатеринбург в 15.54 (позднее на 16 минут);
  • № 6716 Екатеринбург – Богданович – Каменск-Уральский. Поезд отправится из Екатеринбурга в 16.08 (позднее на 16 минут), на станции Каменск-Уральский будет в 19.27 (позднее на 30 минут);
  • № 6745 Богданович – о.п. Рефтинская. Поезд поедет со станции Богданович в 18.35 (позднее на 25 минут), прибывает на о.п. Рефтинская в 20.10 (позднее на 25 мин.);
  • № 6766/6765 Екатеринбург – Изумруд. Из столицы Урала поезд уедет по расписанию в 17.04, а на станции Изумруд будет в 19.30 (позднее на 14 мин).

*Время московское.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Игорь Труш, 25.10.2017, 16:53
Тэги: Транспорт
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Ошибки врачей Высокие технологии Интервью Горячее ДТП Женщины Футбол Финансы Студенты Позитив Образование Парковки Новости Спорт Екатеринбуржцы в разных странах Хэллоуин-2015 Голодовка в колонии Розыск История успеха Пожар Фото Интернет В Египте разбился самолет с российскими туристами Путин Репортаж Семья Психология Личное Криминал Туризм Хоккей Транспортная реформа Взятки Снос монастыря на Качканаре Необычное Катастрофа Недвижимость Свердловской области Дорожные воины Доска позора Рецензия Жизнь в городе Конкурсы Скандал с Новиковым Отключение света Уралмаш, Эльмаш Скорая помощь Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Ловец покемонов Новый год Секс Статистика Ту 154 Лайфхак Расписание Бэби-боксы Мистика Тест Мировые новости Мода Музыка 9 мая Мотоциклы Гололед Политика Еда Самолет Отношения Экономика Храм святой Екатерины Самолет Минобороны упал в Якутии Общественный транспорт Производство Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов История Екатеринбурга Экономия Выставки Истории 9 мая Религия Школа Коллекторы Грипп в Екатеринбурге Недвижимость Сибирская язва Рейтинг Расстрел Война ритуальных агентств ЧМ-2018 ИГИЛ Грипп МЧС Происшествия Суд Пусть говорят ВУЗ Убийство в Рахмангулово ЖКХ Свердловской области Знаменитости Шоу-бизнес Приостановка полетов в Египет Опрос Бизнес ЖКХ Военный репортаж Дети Корь ЗАГС Новости России Деньги Видео Развлечения Убийство Ирины Вахрушевой Здоровье Дороги Мультимедиа СМИ Новости дня Приговор Лошагину Волейбол Красота Отдых Кризис и санкции Ельцин-центр Культура Смерть Взрыв Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Строительство Слухи Баскетбол Погода Биатлон Афиша ГИБДД Скандалы Мужчины Крушение самолета под Ростовом В Екатеринбурге -40 градусов Кто заработал Эксклюзив Растения Горящие авто Дело Пьянкова Авто Животные Транспорт Дом-2 Медицина Расстрел на Депутатской Обрушение крыши на Калинина Искусство

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru