Электрички в Свердловской области будут ездить с опозданиями

Публикуем расписание поездов на 30 октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

В ближайший понедельник, 30 октября, пригородные поезда на Среднем Урале будут ездить с опозданиями. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Связано это с ремонтными работами на путях. Опоздание составит от 11 минут до получаса. Чтобы читатели НАШЕЙ не запутались, публикуем все маршруты, у которых изменится расписание на один день*:

№ 6714 Екатеринбург – Богданович. Из Екатеринбурга поезд уедет в 12.58, на станцию Богданович прибудет в 15.09 (позднее на 14 минут);

Обратный маршрут № 6715 из Богдановича отправится в 15.21 (позднее на 11 минут), в Екатеринбург вернется в 17.51 (позднее на 32 минуты);

№ 6703 Ощепково – Богданович – Екатеринбург. Из начальной точки отправится по расписанию в 14.47, а вот в столицу Урала опоздает на 17 минут (18.54).

№ 6763 Баженово – Екатеринбург также опоздает в конечный пункт. Отбытие из Баженово в 14.25, прибытие в Екатеринбург в 15.54 (позднее на 16 минут);

№ 6716 Екатеринбург – Богданович – Каменск-Уральский. Поезд отправится из Екатеринбурга в 16.08 (позднее на 16 минут), на станции Каменск-Уральский будет в 19.27 (позднее на 30 минут);

№ 6745 Богданович – о.п. Рефтинская. Поезд поедет со станции Богданович в 18.35 (позднее на 25 минут), прибывает на о.п. Рефтинская в 20.10 (позднее на 25 мин.);

№ 6766/6765 Екатеринбург – Изумруд. Из столицы Урала поезд уедет по расписанию в 17.04, а на станции Изумруд будет в 19.30 (позднее на 14 мин).

*Время московское.

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