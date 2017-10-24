Историк: от останков семьи Николая II сохранилось лишь 70 граммов костей

Еще 100 грамм были утеряны из-за "разгильдяйства".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

После расстрела членов царской семьи Романовых под Екатеринбургом их тела были сожжены. Такое заявление сделал исследователь обстоятельств гибели царской семьи, историк и общественный деятель Анатолий Степанов.

При этом исследователям удалось сохранить лишь 70 граммов костей, еще 100 граммов были утеряны из-за "разгильдяйства".

– Два тела, останки которых были найдены в 2007 году, были сожжены, – цитирует Степанова ТВЦ. – От этих тел осталось только 170 грамм костей, а после проведенных в 2007 году экспертиз – а некоторые полагают, что и просто из-за разгильдяйства – сейчас осталось только 70 грамм.

Тем не менее, по словам историка, этого материала хватит, чтобы установить личности погибших. Отметим, что судьба последнего российского императора широко обсуждается в связи с выходом на экраны скандального фильма "Матильда".

Летом 1918-го Николай II и его семья были расстреляны в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева.

Всероссийская премьера фильма "Матильда" состоится завтра, 26 октября.

В день премьеры к кинотеатрам Екатеринбурга выйдут православные активисты.

Фильм вызвал шквал возмущения от известных людей в России, а также от представителей общин верующих.

Поджог кинотеатра "Космос" связывают со скандалом вокруг фильма.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!