Коммунальщики Екатеринбурга всю ночь вывозили снег

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Очищать улицы города вышла почти сотня рабочих. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017 Дорожные службы Екатеринбурга оказались готовы к снегопаду, который накрыл город вечером 24 октября. Для обработки скользких мест на тротуарах было использовано почти 11 тонн мелкофракционного щебня и 112 тонн противогололедного материала. – Всего на ночных работах было задействовано 95 рабочих и 151 единица техники, – рассказали в пресс-службе мэрии. Отмечается, что в арсенале коммунальщиков есть 450 единиц различной уборочной техники.

Также автопарк пополнился новыми колесными тракторами «Беларусь» оснащенному необходимым для выполнения уборки навесным оборудованием. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 25.10.2017, 13:59

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 25.10.2017, 13:59Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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