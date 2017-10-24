Коммунальщики Екатеринбурга всю ночь вывозили снег

Очищать улицы города вышла почти сотня рабочих.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017
Дорожные службы Екатеринбурга оказались готовы к снегопаду, который накрыл город вечером 24 октября. Для обработки скользких мест на тротуарах было использовано почти 11 тонн мелкофракционного щебня и 112 тонн противогололедного материала.
– Всего на ночных работах было задействовано 95 рабочих и 151 единица техники, – рассказали в пресс-службе мэрии.
- Отмечается, что в арсенале коммунальщиков есть 450 единиц различной уборочной техники.
- Также автопарк пополнился новыми колесными тракторами «Беларусь» оснащенному необходимым для выполнения уборки навесным оборудованием.
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