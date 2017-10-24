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Куйвашев предложил Парагваю дешевое жилье, лифты и асбест

Куйвашев предложил Парагваю дешевое жилье, лифты и асбест
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Фото: Архив НАШЕЙ
Губернатор принял участие в переговорах с министром государственного строительства и коммуникаций страны Латинской Америки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Евгений Куйвашев в рамках своего рабочего визита в Латинскую Америку принял участие во встрече министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с министром государственного строительства и коммуникаций Парагвая Рамоном Хименесом Гаоной.

фото: департамент информационной политики

Свердловский губернатор продвигал продукцию, которая производится на Урале.

– Свердловская область имеет большой опыт строительства промышленных объектов, в том числе объектов атомной энергетики, а также недорогого жилья. Мы готовы предложить услуги по проектированию, а также поставку производимой продукции для этой сферы. Это силовые трансформаторы, высоковольтная аппаратура, генераторы, кабельная и электротехническая продукция, лифтовое оборудование, трубы любых сортаментов, включая полипропиленовые, хризотил-асбест и изготовленные на его основе кровельные и огнеупорные материалы, – отметил Евгений Куйвашев.

  • Добавим, что после своей поездки за океан губернатор примет участие в заседании Международного совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ, которое пройдет в Екатеринбурге.

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Олег Галимов, 25.10.2017, 12:29
Тэги: Новости
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