«Екатеринбург не брошу»: нового губернатора Омской области Буркова в Госдуме заменил свердловчанин Ионин

Новый депутат войдет в комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Новоиспеченного губернатора Омской области Александра Буркова заменит глава екатеринбургского отделения "Справедливой России" Дмитрий Ионин. До этого момента он работал в Заксобрании Свердловской области. Он планирует войти в комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству думы.

– Сейчас я нахожусь в Москве, хожу по Госдуме, пытаюсь понять, что меня ждет. Коллеги сказали, что в партии отметили мое выдвижение в губернаторы Свердловской области и развитие "Справедливого ЖКХ".

Я всегда хотел работать на федеральном уровне, но Екатеринбург не брошу. Моя семья останется на Урале, я буду навещать их. К своим новым обязанностям приступлю в среду, – рассказал "Нашей Газете" Дмитрий Ионин.