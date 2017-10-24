«Екатеринбург не брошу»: нового губернатора Омской области Буркова в Госдуме заменил свердловчанин Ионин

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017
Новоиспеченного губернатора Омской области Александра Буркова заменит глава екатеринбургского отделения "Справедливой России" Дмитрий Ионин. До этого момента он работал в Заксобрании Свердловской области. Он планирует войти в комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству думы.
– Сейчас я нахожусь в Москве, хожу по Госдуме, пытаюсь понять, что меня ждет. Коллеги сказали, что в партии отметили мое выдвижение в губернаторы Свердловской области и развитие "Справедливого ЖКХ".
Я всегда хотел работать на федеральном уровне, но Екатеринбург не брошу. Моя семья останется на Урале, я буду навещать их. К своим новым обязанностям приступлю в среду, – рассказал "Нашей Газете" Дмитрий Ионин.
- Дмитрию Ионину 32 года, он родился в Свердловске. В 2005 году он окончил факультет международных отношений УрГУ.
- С 2002 по 2004 год работал помощником депутата областной думы. В 2009 году стал депутатом нижнесергинской думы. В 2011 году стал депутатом Заксобрания Свердловской области. Женат, воспитывает двух дочерей.
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