Православные активисты выйдут к кинотеатрам Екатеринбурга накануне премьеры «Матильды»

Противники фильма не согласны с возрастным цензом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Активисты движения "Сорок сороков" в Екатеринбурге устроят одиночные пикеты у городских кинотеатров. Они считают, что картина Алексея Учителя не предназначена для подростков.

– Роскомнадзор признал, что возрастная классификация "Матильды" проведена неверно. Согласно экспертизе, в фильме содержится информация, запрещенная для детей всех возрастов, и он должен быть помечен знаком "18+". Тогда как в премьере фильма и в его рекламе стоит знак "16+". Своими пикетами мы будем предупреждать кинотеатры, что они нарушают закон, - цитирует представителя движения "Сорок сороков" в Екатеринбурге Антона Еговцева 66.ru.

В полиции Екатеринбурга добавили, что не проигнорируют начало показа скандального фильма.

– В связи с показом нашумевшего фильма, к кинотеатрам будут приближены патрули полиции. Исключительно для предотвращения возможных беспорядков, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Добавим, что всероссийская премьера фильма "Матильда" произойдет 26 октября.

Напомним, фильм режиссера Алексея Учителя об отношениях балерины Кшесинской и последнего российского императора Николая Романова вызвал шквал возмущений от известных людей России, а также от представителей общин верующих.

Ранее директор кинотеатра "Салют" Сергей Федяков говорил НАШЕЙ, что "к Учителю как к режиссеру доверие есть, а зрители любят русское кино и, более того, голосуют за него рублем". Также Федякова не пугают угрозы "поджечь кинотеатр, который покажет это кино", их он считает отголосками событий 30-х годов прошлого века в Германии.

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская дважды просила Генпрокуратуру РФ проверить трейлер ленты на предмет экстремизма и оскорбления чувств верующих, поскольку, по ее мнению, нарушаются права канонизированного РПЦ царя-страстотерпца. Бывший лидер "Наутилуса Помпилиуса" Вячеслав Бутусов также подписал петицию против этого фильма.

В Екатеринбурге православные активисты организовали пикеты против "Матильды". Четырех участников задержали за нарушение порядка проведения пикетирования.

Поджог кинотеатра "Космос" связывают со скандалом вокруг фильма. На это указал в своем твиттере мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

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