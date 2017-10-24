Прокуратура проверит эффективность работы полиции Екатеринбурга

Жители недовольны результатами поиска угнанных машин.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017
Прокуратура Екатеринбурга начала проверку в городском МВД после многочисленных жалоб граждан на неэффективную работу ведомства по розыску угнанных машин.
При этом в полиции города даже существует специальное подразделение, которое основывается на розыске похищенного транспорта.
– Будет дана оценка эффективности работы полиции, полноте принимаемых ими мер по отысканию похищенного имущества и установлению лиц, совершивших преступление, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.
- Прокурорам районов города поручено изучить все уголовные дела, по фактам краж, угонов.
- Начальнику городской полиции Сергею Кулагину поручено взять ход проверки под личный контроль.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!