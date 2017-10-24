Прокуратура проверит эффективность работы полиции Екатеринбурга

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Жители недовольны результатами поиска угнанных машин. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017 Прокуратура Екатеринбурга начала проверку в городском МВД после многочисленных жалоб граждан на неэффективную работу ведомства по розыску угнанных машин. При этом в полиции города даже существует специальное подразделение, которое основывается на розыске похищенного транспорта. – Будет дана оценка эффективности работы полиции, полноте принимаемых ими мер по отысканию похищенного имущества и установлению лиц, совершивших преступление, – рассказали в пресс-службе прокуратуры. Прокурорам районов города поручено изучить все уголовные дела, по фактам краж, угонов.

Начальнику городской полиции Сергею Кулагину поручено взять ход проверки под личный контроль. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 25.10.2017, 11:25

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 25.10.2017, 11:25Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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