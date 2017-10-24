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Провалом асфальта на Амундсена в Екатеринбурге заинтересовалась прокуратура

Провалом асфальта на Амундсена в Екатеринбурге заинтересовалась прокуратура
16+
Фото: читательница НАШЕЙ Марина Круглова
Ведомство начало проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

После образования провала в асфальте в Екатеринбурге во дворе дома на Амундсена, 73, прокуратура Свердловской области начала проверку. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

– В настоящий момент установлено, что провал произошел из-за аварии на трубопроводе диаметром 1978 года укладки, случившейся по причине износа сети. Укладка дорожного покрытия на проезде выполнена ООО «СТК» в 2016 году после проведения ремонта теплотрассы, – рассказали в прокуратуре.

Сейчас провал засыпали щебнем и отгородили. В ближайшее время, по данным прокуратуры, "Водоканал" займется ремонтом развалившегося трубопровода.

  • Как рассказала НАШЕЙ жительница дома на Амундсена, 73, последний раз асфальт на этом участке раскапывали двух месяцев назад.

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Игорь Труш, 25.10.2017, 18:55
Тэги: Дороги
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