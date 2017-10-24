Санврачи нашли два десятка нарушений в екатеринбургском парке Маяковского

Руководство ЦПКиО получило 24 представления от Роспотребнадзора.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Областное управление Роспотребнадзора обнаружило 24 нарушения в парке Маяковского, сообщает Znak.com.

Проверки в ЦПКиО прошли еще в июне, но ее результаты не были обнародованы. Во время проверочных мероприятий санврачи нашли ряд нарушений: превышение нормы содержания металлов в почве, паразиты в ней, отсутствие контроля за возможным размножением легионелл в уличном фонтане и мероприятий по защите парка от грызунов.

Кроме этого, в парке не обеспечен производственный контроль качества горячей воды в распределительной сети, в точках, согласованных с Роспотребнадзором. После проверки руководство парка получило 24 предписания с требованием устранить нарушения.