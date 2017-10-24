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Санврачи нашли два десятка нарушений в екатеринбургском парке Маяковского

Санврачи нашли два десятка нарушений в екатеринбургском парке Маяковского
16+
Фото: vk.com
Руководство ЦПКиО получило 24 представления от Роспотребнадзора.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Областное управление Роспотребнадзора обнаружило 24 нарушения в парке Маяковского, сообщает Znak.com.
 
Проверки в ЦПКиО прошли еще в июне, но ее результаты не были обнародованы. Во время проверочных мероприятий санврачи нашли ряд нарушений: превышение нормы содержания металлов в почве, паразиты в ней, отсутствие контроля за возможным размножением легионелл в уличном фонтане и мероприятий по защите парка от грызунов. 
 
Кроме этого, в парке не обеспечен производственный контроль качества горячей воды в распределительной сети, в точках, согласованных с Роспотребнадзором. После проверки руководство парка получило 24 предписания с требованием устранить нарушения. 

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Маша Шмурыгина, 25.10.2017, 15:06
Тэги: Жизнь в городе
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Горожанин25 октября 2017, 15:17
Нужно менять руководство и делать действительно парк достойный столицы Урала.
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