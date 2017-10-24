Школьник из Березовского помогает полиции бороться с преступностью с помощью LEGO

11-летний мальчик снял обучающий мультфильм.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

В городе Березовском проживает 11-летний подросток Илья Шарков, который с помощью конструктора LEGO помогает полиции бороться с преступностью. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

– Он не патрулирует с полицейскими улицы и не сидит в засадах, но его работа от этого не менее важна для силовиков, а называется она профилактикой, – рассказывает пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых. – Юноша собственными руками из элементов конструктора LEGO снял и смонтировал мультфильм о том, как не стать жертвой злоумышленников, находясь у себя дома.

В этом ролике Илья продемонстрировал прописные истины, которые должен знать каждый ребенок: никогда не открывать без нужды и проверки дверь квартиры неизвестным гостям, кем бы они не представлялись.

– К созданию мультика школьник подошел очень серьезно, продумывая каждую сцену. С помощью сотен отснятых фото он оживил фигурки и создал небольшой профилактический ролик. В создании мультфильма Илье помогал советами его старший брат Иван, – добавили в полиции.

Посмотреть мультфильм можно на официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области в рубрике «Мультимедиа».

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