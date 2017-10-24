Синоптики рассказали, завалит ли Екатеринбург снегом в ближайшие дни

В соседних регионах из-за осадков закрывают школы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Соседние со Свердловской областью регионы заваливает снегом – в Тюмени, например, из-за осадков отменили даже занятия в школах. НАША выяснила у уральских синоптиков, не придут ли большие снегопады в Екатеринбурге.

– Минувшей ночью в Екатеринбурге выпало всего 2 миллиметра осадков, – рассказали в уральском Гидрометцентре. – И в ближайшие дни каких-то интенсивных снегопадов в городе не ожидается.

Согласно прогнозу погоды, размещенному на сайте учреждения, ближайшие три дня в Екатеринбурге пройдут "без существенных осадков".

Первый снег в Екатеринбурге выпал еще первого октября.

Накануне синоптики сообщали неоднозначные прогнозы. В ближайшие дни екатеринбуржцев ждет серьезное похолодание, а в последние дни октября, напротив, потепление.

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