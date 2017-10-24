Скончался бывший солист екатеринбургской оперы Артур Жилкин

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017
Экс-солист Свердловского театра оперы и балета, народный артист РСФСР Артур Жилкин скончался в возрасте 79 лет. Информацию подтвердили в пресс-службе екатеринбургской оперы.
Артут Жилкин был одним из главных голосов оперного театра с 1971 по 1996 годы. За это время он исполнил более 30 ведущих партий, среди которых Герцог, Альфред, Фауст, Альмавива, Ленский и Гофман в «Сказках Гофмана».
– С первого появления на сцене Артур Павлович заворожил зрителей и слушателей своим замечательным голосом, прекрасной внешностью, музыкальностью и сценическим обаянием. Ни один спектакль, где были партии лирического тенора, не обходился без его участия, – рассказали в оперном театре.
- Прощание с Артуром Жилкиным состоится завтра, 26 сентября, в морге ГКБ №40.
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