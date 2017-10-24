Свердловский чиновник лишился работы из-за диплома бакалавра

Чтобы занимать руководящую должность он должен был окончить специалитет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Прокуратура Верхней Пышмы провела проверку администрации Среднеуральска. В результате выяснилось, что начальник управления муниципальным имуществом был принят на работу в ноябре 2016 года.

На тот момент имел диплом бакалавра, а не специалиста.

– В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Администрация нарушения федерального закона не устранила, Павлущенко от занимаемой должности освобожден не был, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Ведомство обратилось в суд с иском о расторжении контракта с Антоном Павлущенко, после чего его уволили 24 октября этого года.

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