Свердловский депутат заявил, что мужчина с зарплатой меньше 30 тысяч – не мужчина

Тех, кто получает такую зарплату, Андрей Брусницын считает лентяями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Депутат гордумы Березовского Андрей Брусницын во время заседания по вопросу повышения тарифа на отопление заявил, что мужчина, зарабатывающий менее 30 тысяч, – не мужчина, а лентяй. Видео выступления депутата опубликовала местная газета "Золотая горка".

Брусницын сделал это заявление в ответ на замечание других депутатов о том, что жителям будет трудно платить за отопление в случае повышения тарифов.

Брусницын состоит в партии "Справедливая Россия", трудится на должности директора авторынка "Березовский привоз". По итогам 2016 года депутат отчитался о доходе в 2,4 миллиона рублей.