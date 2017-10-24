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Свердловский депутат заявил, что мужчина с зарплатой меньше 30 тысяч – не мужчина

Свердловский депутат заявил, что мужчина с зарплатой меньше 30 тысяч – не мужчина
16+
Фото: гордума Березовского ГО
Тех, кто получает такую зарплату, Андрей Брусницын считает лентяями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Депутат гордумы Березовского Андрей Брусницын во время заседания по вопросу повышения тарифа на отопление заявил, что мужчина, зарабатывающий менее 30 тысяч, – не мужчина, а лентяй. Видео выступления депутата опубликовала местная газета "Золотая горка".
 
Брусницын сделал это заявление в ответ на замечание других депутатов о том, что жителям будет трудно платить за отопление в случае повышения тарифов. 
 
Брусницын состоит в партии "Справедливая Россия", трудится на должности директора авторынка "Березовский привоз". По итогам 2016 года депутат отчитался о доходе в 2,4 миллиона рублей.
 
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Маша Шмурыгина, 25.10.2017, 08:34
Тэги: Видео
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