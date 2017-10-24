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В Екатеринбурге нашли мертвым 18-летнего парня, пропавшего по дороге в психбольницу

В Екатеринбурге нашли мертвым 18-летнего парня, пропавшего по дороге в психбольницу
16+
Фото: архив НАШЕЙ
По предварительной информации, молодой человек покончил с собой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

В Екатеринбурге нашли тело 18-летнего Ришата Мухутдинова, который пропал 11 октября по дроге в психиатрическую больницу. Об окончании поисков сообщает отряд "Лиза Алерт".
 
Молодой человек отправился в психбольницу № 3 в первой половине дня 11 октября, однако там так и и не появился. Его труп нашли в лесу возле дома на Семи Ключах, по предварительным данным, Ришат покончил с собой. По словам бабушки, в день своего исчезновения Ришат проспал процедуры в больнице и поругался с мамой, сообщает ЕАН.
 
 
Парень жил с мамой, отчимом и бабушкой. Его близкие беспокоились о нем, так как молодой человек проводил в Интернете слишком много времени. Семья отправила Ришата на лечение в психиатрический диспансер, когда он пригрозил бросить учебу в техникуме. 

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Маша Шмурыгина, 25.10.2017, 12:14
Тэги: Происшествия
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