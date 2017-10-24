В Екатеринбурге отложили запуск трамваев по Макаровскому мосту

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Первое время по нему будет ходить только маршрут № 21. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017 Макаровский мост вновь будут проверять на прочность. На сей раз по трамвайным путям моста проедется груженый трамвай, сообщает пресс-служба мэрии. – Трамваи при движении создают вибрации, которые отличаются от нагрузок пневмоколесного транспорта. В связи с этим в ближайшие дни на мост будет запущен специальный трамвай, загруженный песком. В это время специалисты будут фиксировать показания с датчиков на несущих конструкциях, – рассказали в администрации. В случае успешных испытаний по мосту запустят реверсивное движение трамваев № 21, а через месяц еще и маршрут № 3. Напомним, что Макаровский мост был закрыт с 7 по 24 октября как для трамваев, так и для автомобилей. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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