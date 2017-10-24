В Екатеринбурге горожане смогут бесплатно провериться на рак: список больниц

В субботу, 28 октября, диагностику будут проводить в 11 поликлиниках.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

В четвертую субботу месяца, 28 октября, в Екатеринбурге пройдет традиционный "Субботник против рака". В части больниц горожане смогут проверить свое здоровье абсолютно бесплатно.

Как сообщает Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга, диагностика включает в себя посещение терапевта, хирурга, акушера-гинеколога и дерматовенеролога. Также по направлению врача можно будет сделать флюорографию, маммографию, УЗИ органов малого таза, дерматоскопию и цитологическое исследование.

Чтобы попасть на прием, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или прикрепления с паспортом и полисом. Запись проводится по телефону городской регистратуры: 204-76-76.

Проводить бесплатные обследования в эту субботу будут 11 больниц: ЦГКБ № (Ленина, 52), ЦГБ № 2 (Московская, 2), ЦГБ № З (Бебеля, 160), ЦГКБ № 6 (Саперов, 3), ЦГБ № 7 (Сыромолотова, 19), ЦГБ № 20 (Короткий, 2), ЦГКБ № 23 (Старых Большевиков, 9), ЦГКБ № 24 (Рижский, 16 и Академика Шварца, 14г), ГКБ № 40 (Волгоградская, 189), ЕКДЦ (Суворовский, 5) и МО "Новая больница" (Заводская, 29).

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