В Екатеринбурге увеличат количество видеокамер на улицах города

Это сделано, чтобы повысить безопасность.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017
В Екатеринбурге будет усилена система уличного видеонаблюдения. Как заявил вице-губернатор Азат Салихов, камеры видеофиксации повысят качество и безопасность жизни уральцев, сообщил ЕТВ.
К концу 2017 года в рамках программы "Безопасный город" уличные камеры появятся еще в 22 точках Екатеринбурга. Также новое оборудование появится еще в пяти городах: Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Камышлов, Верх-Нейвинск и Новоуральск.
К концу 2017 года в рамках программы "Безопасный город" уличные камеры появятся еще в 22 точках Екатеринбурга. Также новое оборудование появится еще в пяти городах: Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Камышлов, Верх-Нейвинск и Новоуральск.
- Программа "Безопасный город" включает в себя несколько блоков: безопасность населения и муниципальной инфраструктуры, транспорт, экологическая безопасность, координация служб и ведомств, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
- Система уличного видеонаблюдения функционирует в 52 муниципальных образованиях области. В состав таких комплексов включено около четырех тысяч камер уличного наблюдения и более ста единиц системы экстренной связи "гражданин – полиция".