В Екатеринбурге увеличат количество видеокамер на улицах города

16+ Фото: архив НАШЕЙ

Это сделано, чтобы повысить безопасность. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017 В Екатеринбурге будет усилена система уличного видеонаблюдения. Как заявил вице-губернатор Азат Салихов, камеры видеофиксации повысят качество и безопасность жизни уральцев, сообщил ЕТВ.



К концу 2017 года в рамках программы "Безопасный город" уличные камеры появятся еще в 22 точках Екатеринбурга. Также новое оборудование появится еще в пяти городах: Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Камышлов, Верх-Нейвинск и Новоуральск. Программа "Безопасный город" включает в себя несколько блоков: безопасность населения и муниципальной инфраструктуры, транспорт, экологическая безопасность, координация служб и ведомств, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Система уличного видеонаблюдения функционирует в 52 муниципальных образованиях области. В состав таких комплексов включено около четырех тысяч камер уличного наблюдения и более ста единиц системы экстренной связи "гражданин – полиция". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: