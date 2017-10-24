В Екатеринбурге вынесли приговор «задушенному» участнику митинга в поддержку Навального

Молодой человек потерял сознание, когда его тащили в автозак.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Ленинский районный суд приговор 19-летнего студента Руслана Маркелова к 30 часам исправительных работ. Молодого человека признали виновным в нарушении порядка проведения митинга.

Руслана задержали на митинге в поддержку Навального, который состоялся 7 октября в Екатеринбурге. Во время задержания студент потерял сознание из-за того, что один из полицейских схватил его за горло. По словам Руслана, он в группе других участников митинга шел к Ельцин Центру, когда его схватили несколько силовиков и повели в автозак. Молодой человек не сопротивлялся, но в какой-то момент один из полицейских схватил его за горло и сильно сдавил, из-за чего Руслан потерял сознание, передает Znak.com.

Он очнулся уже в автозаке, а спустя 2 часа Руслану предложили помощь врачей, но она ему уже не требовалась. Молодой человек отказался подавать иск на полицейских, так как не помнит лица душившего его сотрудника и не верит, что дело будет иметь положительный исход.