В Городском пруду Екатеринбурга начали поднимать уровень воды

Он обмелел летом из-за реконструкции Макаровского моста. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017 В Городском пруду Екатеринбурга повысился уровень воды. Если раньше он напоминал гигантскую лужу, то теперь вода вернулась. – Уровень поднимают поэтапно. В ноябре, когда устанавливаются морозы и застывает лед, воды в пруду должно быть достаточно. Это важно для экологической системы водоема. Основные работы на Макаровском мосту, которые требовали спуска воды до минимального уровня, завершены, – цитирует администрацию города E1. Напомним, что после того как пруд обмелел, на его дне стали видны залежи мусора.

Горожане организовали несколько субботников. На уборку водоема выходил и мэр Евгений Ройзман. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 25.10.2017, 15:15

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 25.10.2017, 15:15Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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