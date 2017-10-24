В Городском пруду Екатеринбурга начали поднимать уровень воды

Он обмелел летом из-за реконструкции Макаровского моста.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017
В Городском пруду Екатеринбурга повысился уровень воды. Если раньше он напоминал гигантскую лужу, то теперь вода вернулась.
– Уровень поднимают поэтапно. В ноябре, когда устанавливаются морозы и застывает лед, воды в пруду должно быть достаточно. Это важно для экологической системы водоема. Основные работы на Макаровском мосту, которые требовали спуска воды до минимального уровня, завершены, – цитирует администрацию города E1.
- Напомним, что после того как пруд обмелел, на его дне стали видны залежи мусора.
- Горожане организовали несколько субботников. На уборку водоема выходил и мэр Евгений Ройзман.
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